Des enfants handicapés inclus dans des équipes de futsal à Ouffet

Parmi ses nombreux affiliés, quatre d’entre eux sont des enfants handicapés: deux sont atteints de TDA (trouble de l’attention) tandis que les deux autres sont malvoyants. "Ce sont des enfants dont personne ne voulait ailleurs. Lorsque les deux petits malvoyants sont arrivés, ils étaient littéralement décomposés. Ils étaient très négatifs envers eux-mêmes, il y avait beaucoup de pleurs. Je les ai donc pris à part pour discuter avec eux et leurs parents afin de trouver des solutions." Après quelques discussions, directeur et parents sont sur la même longueur d’ondes. "On leur a trouvé des modes de fonctionnement propres: certes, ils jouent avec des enfants un peu plus jeunes, mais c’est pour une équité dans les niveaux de jeu. Ils ont suffisamment de vue pour éviter les gros obstacles, donc ils savent s’amuser, tout ça sans ralentir les autres jeunes." Le fondateur estime qu’il a atteint son objectif. "Aujourd’hui, j’ai face à moi des petits jeunes qui me tapent dans la main, qui me demandent comment je vais et qui ont constamment la banane lorsqu’ils quittent l’académie." Pour les jeunes atteints de TDA, même mode de fonctionnement. Écouter, comprendre et trouver des solutions. "Il faut les responsabiliser et ne pas les assommer de consignes. Ils sont donc chargés de ranger les équipements avec les coaches. Ils se sentent ainsi mis en valeur et c’est bien pour eux. Depuis qu’ils sont là, nous n’avons jamais eu aucun problème, alors que ce sont des enfants dont personne ne voulait", termine Geoffrey Malaise.