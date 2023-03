OrigiNell lance un Crowdfunding pour développer son projet social et solidaire

Lancée en 2019, OrigiNell, c’est une épicerie de produits locaux, un gîte familial, des chambres d’hôtes, un espace convivial et citoyen et une salle d’exposition. Le tout dans l’objectif de développer six logements adaptés à des jeunes filles porteuses de handicap. Une initiative lancée par les parents de Nell lorsqu’ils se sont rendu compte qu’il y avait peu de structures pour héberger des personnes en semi-autonomie. Jean-Marc et Florence ont donc imaginé une maison qui pourrait accueillir leur fille avec un projet d’inclusion et d’économie circulaire pour surfer sur la vague circuit court.