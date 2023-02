Un maillage cyclo-piéton bientôt complet sur Ouffet

Et ce maillage complet de mobilité douce, Ouffet est en train de le réaliser. Les travaux avancent çà et là, en fonction des subsides obtenus ou alors réalisés sur fonds propres. Ainsi, il y a peu, c’est la liaison Tige d’Oneux, entre Warzée et Ouffet, qui a été réalisée. La prochaine étape ? Il s’agit de la création d’un site propre entre Warzée et Ellemelle, sur la rue Au Chêne et rue de Warzée et ce, sur un peu plus d’1,5 kilomètre. Travaux qui sont repris dans une fiche du PCDR, le Plan communal de développement rural, et pour lequel la Commune d’Ouffet espérait une intervention de la Région wallonne.

Peut-être des "slow touristes"

Cette intervention financière, Ouffet l’aura. La ministre Céline Tellier vient d’en informer la Commune. Le gouvernement wallon a décidé de soutenir ce dernier projet du PCDR ouffetois. "Ce nouveau maillage offrira aux citoyennes et aux citoyens de nouvelles options de mobilité douce à la fois utilitaires (vers les services, commerces ou lieux de travail) et de loisir, explique la ministre. La fréquentation de “slow touristes” pourrait en outre participer au (re)développement économique des commerces et services horeca présents au sein de la commune."

La partie concernée par les subsides, ce sont les 980 m rue au Chêne et les 680 m rue de Warzée. Le subside s’élève à 723 782,01 €.