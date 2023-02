Le viticulteur ouffetois Bertrand Conchin a planté une haie de 150 m pour la biodiversité

En 2019, Bertrand Conchin a planté son vignoble, le Clos de Temme, à Ouffet. "En créant mon vignoble, je voulais créer un espace dans lequel je serais bien, dans la nature et en l’utilisant le plus possible. La biodiversité est vraiment essentielle pour moi, c’est pour cela que je n’utilise aucun produit pour mon vignoble." Le viticulteur avait déjà une haie remarquable au fond de son terrain. "Je me suis dit que j’allais planter une haie qui rejoindrait l’actuelle. Au final, les arbres pourraient faire de l’ombre à mes vignes mais je ne suis pas dans un but commercial mais bien nature. Et en mettant ces 150 m de haies, je laissais la biodiversité reprendre du terrain."