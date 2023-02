Liaison Tihange-Tinlot: un échange de terrains pour faire avancer le chantier

Ça coinçait toujours pour trois des treize agriculteurs concernés par les expropriations. Le Comité d’acquisition de liège peinant à trouver un accord avec eux. Réponse du ministre Adrien Dolimont à la question ouffetoise: déjà, explique-t-il, "le dossier des expropriations de la liaison Tihange-Tinlot est prioritaire pour le Comité d’acquisition ". Mais les trois propriétaires-exploitants avec lesquels ça coince refusent actuellement toute perte de superficie cultivable. Le dossier pourrait passer par la voie judiciaire et l’expropriation, mais clairement cela retarderait encore un peu plus les travaux… Afin d’éviter cette étape, "une solution de compensation par d’autres terres agricoles a été recherchée pour ces trois exploitants", explique le ministre Adrien Dolimont. On ne leur achèterait pas leurs terres, nécessaires à la poursuite du chantier, mais on les échangerait contre d’autres. Un échange avec le CPAS de Liège qui souhaite se défaire de certaines de ses propriétés. Il met ainsi actuellement en vente des biens agricoles libres et à proximité immédiate.

Et alors ? La Région wallonne achèterait les surfaces nécessaires au CPAS de Liège puis les échangerait avec les propriétaires-exploitants. Et ils seraient intéressés ? Oui, le Comité d’acquisition de Liège leur a proposé cette solution et "les trois propriétaires-exploitants marqueraient leur accord de principe, explique le ministre. Dès lors, le comité d’acquisition a initié le processus d’obtention de l’accord formel du CPAS, en vue de la passation des actes d’acquisition."

Éviter la procédure judiciaire

Là aujourd’hui, les trois propriétaires "réservent leur accord formel, assez logiquement vu leur opposition, tant que le permis d’urbanisme n’aurait pas été effectivement délivré". Il devrait l’être à la fin du mois de mars. Une fois le permis délivré, "les actes d’échange pourraient être signés quelques mois après la délivrance du permis". Si jamais les propriétaires-exploitants font volte-face une fois le permis délivré, "la procédure judiciaire sera lancée pour libérer les terres exploitées sans délai ". Mais le ministre Dolimont l’affirme: il veut éviter la phase judiciaire qui alourdira encore un peu plus les délais dans un dossier "avec un lourd historique".

Et le ministre ajoute: "Les quelques mois qui viennent requièrent encore un peu de patience de la part de tous les responsables politiques afin d’éviter que le dossier fasse l’objet d’un blocage durable."

La relance du chantier n’a jamais semblé aussi proche…