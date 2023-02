Colette compte les oiseaux pour Natagora, dans son jardin, à Ouffet

Depuis la table de son salon, elle a une vue directe sur la mangeoire installée en face de la fenêtre. "Je ne sors pas pour ne pas effrayer les oiseaux. Ça perturberait le comptage." En parlant de la mangeoire, elle est plus que bien garnie. "J’y ai mis des cacahuètes, des noix, un mélange de graines et des graines de tournesol et même des croûtes de pain. Ça permet d’attirer une plus grande variété d’espèces différentes."

Mais pour l’instant, les nombreuses victuailles n’ont pas l’air d’attirer grand monde. Au bout de quelques minutes, on finit par apercevoir un oiseau qui vient picorer dans une mangeoire installée chez le voisin. Il s’agit d’une mésange. Ça, c’est sûr. Mais laquelle ? "C’est une charbonnière, expose Colette. Elle a la tête et le cou noir, comme le charbon. C’est ce que j’explique toujours à mes élèves (voir ci-dessous)."

On a beau avoir identifié la mésange charbonnière, on ne peut pas la faire rentrer dans le comptage. "Elle est allée manger chez le voisin. Je ne peux recenser que les oiseaux qui viennent devant ma fenêtre. Si je tiens compte des oiseaux qui se nourrissent dans d’autres mangeoires, et qu’après ils viennent chez moi, je risque de les compter deux fois. Et donc de fausser le recensement."

Certaines espèces déclinent, d’autres pas

Et comme ça fait une bonne dizaine d’années que Colette compte les oiseaux, elle a pu observer les tendances des différentes espèces. "Les hivers étant plus doux depuis quelques années, certains oiseaux, comme le bouvreuil, le grosbec casse-noyaux, le pic épeiche et la sittelle ne viennent plus dans les jardins. Mais je continue à voir encore beaucoup de mésanges, de rouge-gorge, de moineaux et de merles." Et comme s’il suffisait d’en parler pour qu’ils arrivent, quelques instants plus tard, des représentants de ces différentes espèces pointent le bout de leur bec et s’activent autour de la mangeoire. Colette peut maintenant commencer le comptage.