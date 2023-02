OrigiNell relance ses restaurants éphémères à Ouffet

Pour cette seconde saison, la famille commence par deux soirées gourmandes spécial raclette, les 17 et 18 février. "Normalement, on s’associe avec des restaurateurs différents à chaque repas. Cela permet au public de découvrir diverses approches de la cuisine. Ils nous proposent un menu et nous collaborons afin de pouvoir réaliser ce qui semble le mieux", explique Jean-Marc Delbovier. Pour ce dîner, un autre concept sera présenté. "Cette fois est particulière, nous proposons des plateaux raclette dans notre épicerie et nous avons décidé d’organiser ces deux dates sur base de ce que nous proposons au magasin. Exceptionnellement, c’est nous qui serons à la manœuvre." L’accent est mis sur des points centraux: la saisonnalité des produits et leur aspect local, c’est d’ailleurs ce que les clients peuvent s’attendre à manger pendant le reste de l’année, lors des prochains repas en collaboration avec des restaurateurs. "Généralement, ils travaillent avec des produits de saison. Nous sommes très sensibles à tout ce qui est produits belges, c’est d’ailleurs ce que nous vendons dans notre épicerie. On essaie vraiment d’être dans une démarche de saison avec les fruits et les légumes. Même avec la viande", explique Jérôme Delbovier.

L’objectif reste le même

Toute l’année, la famille propose de nombreuses activités, en plus des restaurants éphémères: balades en VTT, activités de Noël ou encore chasse aux œufs. Toutes ces initiatives ont pour but de créer une maison à autonomie semi-encadrée. "Notre fille est porteuse d’un handicap. Nous avons racheté l’espace où se situent l’épicerie et tout ce que nous mettons en place est dans le but de pouvoir financer les travaux d’aménagement de la maison."

L’aboutissement est de pouvoir permettre à Nell (la fille de Jean-Marc et Florence) et cinq autres jeunes filles de pouvoir élire domicile dans ce bâtiment. La maison fait plus de 525 m2 et le terrain plus de 5 000 m2. De belles idées sont nées pour ce projet: des chambres d’hôtes, une salle d’exposition ou de réunion, un terrain de pétanque ou encore un jardin d’herbes aromatiques. Pour réaliser tout cela, la famille a besoin de financement, une bonne raison de se rendre à leur restaurant éphémère: bien manger, pour la bonne cause.

Réservations au 0477/30 79 24.