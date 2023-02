Voyage des jeunes à Grimentz: sans Hamoir mais avec Marchin ?

Ce sont donc environ 60 places qui sont ouvertes dès maintenant. Cette semaine de dépaysement complet s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans et se déroule dans le petit village suisse de Grimentz. "On part sur la même formule, au même endroit avec le même encadrement, poursuit l’échevine. Le but est de passer un bon moment entre jeunes, de découvrir la montagne et de vivre une super-aventure humaine dans un endroit reculé de tout."

L’hébergement se fait dans un chalet de montagne, en pension complète, avec transport en car et encadrement professionnel (enseignants, éducateurs…). Les activités sont multiples: randonnées, sport, piscine, visites didactiques, découverte du patrimoine, de la faune et de la flore… Malgré la flambée des coûts, de l’énergie notamment, le prix du séjour n’a pas augmenté: 340 € par jeune (320 € pour le deuxième d’une même famille). "On tient à garder un prix accessible, insiste Émilie Pirnay. Ce sont les Communes qui prennent en charge le coût du transport et de l’encadrement." Et si jusqu’ici, les organisateurs n’ont jamais refusé personne au voyage, il vaut mieux s’inscrire dès que possible. "Priorité est donnée aux jeunes des trois Communes actuellement partenaires mais s’il reste de la place, on peut embarquer des jeunes hors communes. On l’a d’ailleurs déjà fait."

Inscriptions: pour le 15 mai 2023. Émilie Pirnay: 0495/82 06 36