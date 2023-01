Une société spécialisée dans les parcs et jardins va s’installer dans le parc artisanal d’Ouffet

Après la Scam, dont l’arrivée est prévue dans le courant de l’année, ou encore la société PAM Kids (châteaux gonflables), c’est donc une nouvelle entreprise qui devrait s’installer à l’automne prochain. "Mon intention est de construire un hall de 300 m2, explique l’entrepreneur, originaire de Vierset-Barse (Modave). On démarrera le projet en juin, et j’espère que le bâtiment sera terminé pour le mois de septembre. Il me permettra de stocker mon matériel ainsi que la marchandise."

Christian Dubois se sentait à l’étroit à Bende. ©Doc

Reconverti dans l’entretien et l’aménagement de parcs et jardins après avoir travaillé dans la sidérurgie, Christian Dubois se sentait un peu à l’étroit dans le garage et le parking de son habitation à Bende (Durbuy). "Ce travail est devenu mon activité principale depuis un an, et comme nous comptons de plus en plus de clients dans les provinces de Liège et de Luxembourg, je commençais à me sentir à l’étroit. Actuellement, je travaille seul, mais il est probable que nous engagions du personnel dans le futur."

Par ailleurs, le conseil communal ouffetois a aussi marqué son accord en ce début de semaine pour la vente d’un terrain de 1 431 m2 à la société Lange Metal Work. Artisan soudeur, Yvan Lange, déjà installé dans le parc, aimerait développer davantage ses activités et envisage de construire un bâtiment de 700 m2. Le montant de l’acquisition de cette nouvelle parcelle s’élève à 55 093 €.

Aujourd’hui, le zoning artisanal compte un taux de remplissage de plus de 80%. Dans sa configuration actuelle, il pourrait donc encore accueillir une ou deux sociétés. Mais on sait que la Commune d’Ouffet envisage une extension de 12 à 15 ha sur des terrains communaux situés en zone agricole, de part et d’autre de la rue Pelé Bois, en direction de Sparmont. Ce dossier, qui nécessite une modification du plan de secteur, ne devrait toutefois pas aboutir avant quelques années.