La banque CBC d'Ouffet ferme ses portes en septembre

Des échanges avec le propriétaire du bâtiment (la CBC louait) et la société Batopin (consortium bancaire occupé à mettre en place un réseau de points cash, au moins un par commune) ont permis d’aboutir au maintien d’un distributeur à cet endroit. "Il servira à nos clients et l’ensemble de la population qui pourra ainsi continuer à effectuer ses opérations de retrait et versement de cash", poursuit le chargé de communication.

Les deux collaborateurs qui travaillent actuellement à l’agence d’Ouffet les jours d’ouverture (mardis et vendredis) occupent d’autres fonctions au niveau de la banque en dehors de ces horaires. "Les emplois sont bien sûr maintenus et orientés vers de nouvelles fonctions créées notamment en raison du changement de comportement de nos clients."

Du côté de la Commune d’Ouffet, on s’en doute, la nouvelle ne réjouit pas. "On regrette évidemment la perte d’un service de proximité pour le citoyen, confie la députée-bourgmestre d’Ouffet, Caroline Cassart. L’ensemble des banques s’engage dans cette voie, privant le citoyen d’une agence proche, des conseils. Mais la Commune n’a malheureusement aucun pouvoir dans ces décisions. Je déplore ce départ d’autant plus qu’Ouffet est central dans le Condroz. Ce qui nous semblait primordial, c’était d’assurer un retrait d’argent et les opérations de versements, ce qui est acté: un point Batopin est garanti à cet endroit. Le permis a été délivré."

Il y a deux ans, la petite commune rurale avait encore la chance de disposer de quatre agences bancaires, toutes situées sur l’artère principale du village d’Ouffet: Belfius, La Poste, toujours là, CBC, qui part bientôt et BNP Paribas/Fortis qui a fermé en 2020.