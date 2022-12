La Commune en quête de subsides pour un bâtiment de la rue du Perron

Ouffet comptait sur un appel à projet s’adressant aux petites communes de moins de 12 000 habitants intitulé "Cœur de village" et lancé par le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, pour rénover et transformer ce bâtiment mais la Commune ne figure malheureusement pas parmi les 78 lauréats et doit donc tourner son regard ailleurs pour trouver les financements espérés. C’est que le projet est ambitieux et estimé à 650 000 € TTC, honoraires compris.

Une subvention de 80 à 90% du total

"L’espace, qui héberge déjà le Patro, accueillera bientôt un logement d’urgence. Nous aimerions aussi y rassembler l’Espace public numérique (EPN), y créer un endroit de coworking mais aussi y déménager la bibliothèque, avait récemment expliqué la bourgmestre, Caroline Cassart. L’espace actuel de la bibliothèque serait alors destiné aux aînés qui sont actuellement au Pahys. Le bâtiment présente des avantages en termes d’accessibilité."

C’est pourquoi les autorités ouffetoises ont choisi de sauter sur un autre appel à projets intitulé "Tiers-lieux ruraux", de la ministre wallonne de la Ruralité, Céline Tellier, et visant notamment à relocaliser des services en zone rurale et à renforcer la création de maisons multiservices. Elles espèrent ainsi obtenir une subvention importante, de 80 à 90 % du montant maximum des travaux, pour mener à bien le chantier, le reste étant à charge de la Commune.

Le dossier de candidature a été approuvé à l’unanimité.