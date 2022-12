270 colis de Noël distribués aux aînés

Une semaine avant la Noël, la Commune d’Ouffet a voulu choyer ses aînés, en leur offrant des colis contenant des produits issus de commerces locaux. Ce samedi, ce sont au total quelque 270 colis cadeaux qui ont été distribués. Ainsi, le collège, les conseillers communaux et les conseillers de l’action sociale de l’entité sont allés à la rencontre des aînés isolés dès 65-70 ans et des ménages de plus de 70 ans pour leur offrir un colis. Celui-ci était composé d’une bougie de chez Evans ainsi que de biscuits et de jus locaux de la boutique Origi’Nell, deux commerces ouffetois. Les seniors se sont aussi vus remettre la célèbre boîte jaune à mettre dans le réfrigérateur. Celle-ci a pour but de faciliter l’intervention de la police et des pompiers en cas d’incident.