Pam Animation s’installe dans le parc artisanal d’Ouffet

Le parc artisanal, à deux pas du domicile de Grégory, s’est donc assez vite imposé. "Il restait des terrains à vendre et c’est l’endroit idéal pour nous. On reste ainsi dans notre coin, le Condroz. Mon frère, chargé de la logistique, habite à 1 km à vol d’oiseau et comme c’est lui qui gère la logistique… Le prix du terrain est également raisonnable. Voilà deux ans que le projet passe les étapes administratives. On arrive à la concrétisation avec l’officialisation de la vente (NDLR: le point passe au conseil communal cette semaine) et le passage devant le notaire."

Sur ce terrain de 1700m2, les frères Michel vont ériger un grand entrepôt (de 700 m2 et de 10 mètres de haut) dont une partie sera aménagée en bureaux d’accueil avec commodités et cuisine. "C’est très grand car il faut pouvoir stocker mais aussi déplier, nettoyer et sécher les structures. Côté chantier, sur le terrain, il y a pas mal de terre à déblayer. On espère que le hall va sortir de terre en 2023", confie Pascal Michel.

Pam Animation a été fondée en 2016 et est active dans l’événementiel (animation blind-test, galas, DJ, karaoké…). Pour se diversifier, la filiale Pam Kids est née en 2019, en ciblant les structures gonflables et le matériel pour les fêtes et activités d’enfants.

Aujourd’hui, l’entreprise s’est imposée comme une des plus importantes du secteur dans la province. "Nous avons acheté de plus en plus de châteaux gonflables et de structures qu’on loue à des particuliers, à des sociétés, à des professionnels, pour des journées d’entreprise, des portes ouvertes, une fancy-faire, une fête de village…"

Pam Kids a également lancé le concept de "Village kids", un village de châteaux et attractions gonflables pour petits et grands, installé et géré par les deux frères dans un lieu différent à chaque fois. Ces événements ont cartonné à Bomal, Comblain-la-Tour ou encore Herstal. "Et on compte encore se développer en se spécialisant dans les structures gonflables XXL, qu’on ne trouve nulle part en Belgique. On a déjà pas mal de grandes structures mais là, on passera le niveau supérieur. On vise par exemple l’acquisition d’un toboggan de 12 mètres de haut et de 30 mètres de long, unique en son genre." Pascal et Grégory sont assez fiers du trajet parcouru en quelques années seulement. "Aujourd’hui, tout notre matériel nous appartient. Et le chiffre d’affaires a fait fois dix entre 2016 et 2022." Le futur entrepôt a bien entendu été prévu pour pouvoir encore développer l’activité à long terme.