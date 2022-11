La Grand-Place va accueillir des nichoirs

Autre investissement prévu: l’installation, pour un montant de 2 700 €, de trois tourniquets à l’entrée des sentiers 61 et 62 à Xhenceval ainsi qu’au sentier 10, Tige de Parfondvaux à Ellemelle. Ceux-ci viendront remplacer une clôture ayant pour but de faire barrage aux sangliers. Les tourniquets rempliront la même fonction et empêcheront tout passage d’engins motorisés afin de préserver la faune et la flore.

Enfin, troisième volet de cette action BiodiverCité: la plantation de 11 arbres (de type chêne, alisier torminal et tilleul) le long du Tige de Pair à Warzée. Cette action, qui sera réalisée dans les toutes prochaines semaines, répond à une demande citoyenne et du DNF, plusieurs plantations ayant été détruites à cet endroit.