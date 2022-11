Ce mardi, les élus condrusiens ont en effet examiné les différents postes prévus aux exercices ordinaires et extraordinaires. Premier enseignement: les taxes restent inchangées, l’IPP étant fixé à 8% et le précompte immobilier à 2 600 centimes additionnels. Pas de modification non plus en ce qui concerne la taxe sur les déchets ménagers (75 € pour un isolé, 120 € pour un ménage de 2 personnes ; 160 € pour un ménage de 3 personnes et plus). Seule la taxe sur les secondes résidences est légèrement majorée (de 675 à 700 €).

Quant au budget ordinaire, il renseigne des recettes pour 4 150 789 € et des dépenses pour 4 102 156 €, soit un boni de 48 632 €. Lors des débats, il fut notamment question des dotations à la zone de secours Hemeco et à la zone de police du Condroz. Ouffet versera 91 279 € à la première, et 195 888 € à la seconde. "Nous avons aussi prévu une provision de 15 000 € pour Hemeco, a précisé la députée-bourgmestre Caroline Cassart, étant donné que le conseil de la zone n’a pas voulu se prononcer sur le budget le 20 octobre dernier parce qu’il ne disposait pas d’indications sur l’indexation des dotations fédérales. Il faut aussi noter que, selon les prévisions, Ouffet pourrait devoir débourser 125 000 € en 2024 et 170 000 € en 2025."

Réponse du chef de file de l’opposition Benoît Jadin: "Je serais curieux de connaître les statistiques des interventions des services de secours sur Ouffet depuis 10 ans. S’ils opèrent deux à trois par an… Je sais que la solidarité doit fonctionner mais il y a des limites." Hasard: les pompiers sont justement intervenus à deux reprises ces dernières heures à Ouffet pour des incendies mineurs…

Le leader de l’opposition s’est aussi offusqué de l’enveloppe octroyée à la police. "En 2000, nous étions à 95 000 € avant la réforme des polices et à 125 000 € en 2003, au début de l’existence de la zone. Sans compter qu’à part sur la nationale Strée-Hamoir, on ne voit pas les policiers dans les rues." Un constat balayé par la bourgmestre: "Je ne suis pas d’accord avec cette analyse, je pense notamment aux deux agents de quartier qui effectuent de l’excellent travail."

Illuminations de Noël maintenues

À souligner également dans ce budget ordinaire, la nette majoration (de 10 000 à 30 000 €) des recettes liées aux locations de salle (la salle d’Ellemelle avait été inaugurée en mai), ou encore l’augmentation des charges salariales (près de 50% des dépenses du budget ordinaire) et des coûts de l’éclairage public.

"Notre contrat à prix fixe se termine au 31 décembre. De 36 000 €, nous risquons de passer à 80 000 €. Ce montant tient compte des économies que nous allons réaliser en coupant l’éclairage public de minuit à 5 h. Nous avons marqué notre accord auprès d’Ores qui étudie la faisabilité technique. Par contre, nous maintiendrons les illuminations LED de Noël, étant donné que le coût n’est estimé qu’à 8 € par jour."

Sans surprise, les budgets ordinaire et extraordinaire ont été votés majorité contre opposition. Et après quelque 75 minutes de débats, on a pu éteindre l’éclairage de la salle du conseil…