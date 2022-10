L’école de Warzée ménage son énergie

"À l’analyse de nos factures énergétiques, il nous a d’emblée dit que nous faisions partie, si on peut dire, des bons élèves de la classe parmi la vingtaine d’écoles situées sur son territoire, glisse le directeur Frédéric Brogiato. Néanmoins, nous voulons encore faire mieux en appliquant certains petits gestes ou en profitant de petits investissements."

Aujourd’hui, l’école communale, qui compte 97 élèves (64 en primaire et 33 en maternelle), consomme annuellement 8 000 litres de mazout (10 000 €) et 8 000 kWh d’électricité (2 400 €), ainsi que 140 m3 d’eau (750 €). Si la facture de mazout a augmenté les deux dernières années, en raison de la ventilation des classes avec les mesures Covid, celle d’électricité pourrait peut-être fondre malgré la hausse des prix de l’énergie. En juillet 2022, on a en effet installé 22 panneaux photovoltaïques qui sont supposés produire l’électricité nécessaire à l’établissement.

"Comme dit lors de cette réunion, la Commune va aussi financer d’autres petits aménagements, explique l’écopasseur Antonin Wautelet. On va procéder à l’installation de capteurs de présence et de luminosité au niveau de l’éclairage des toilettes et des couloirs ; l’éclairage néon va être remplacé par des LED ; des multiprises supplémentaires avec interrupteurs vont être fournies ; des vannes thermostatiques institutionnelles seront aussi installées dans les couloirs et WC."

D’autres gestes écologiques en matière d’éclairage et de chauffage ont aussi été rappelés. "Comme les enseignants font passer le message auprès des élèves, on peut espérer que ceux-ci le répercutent également dans leur famille", conclut le directeur.