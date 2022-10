1. Nouvelle voirie à Warzée. Le conseil communal a marqué son feu vert à la création d’une voirie à Warzée d’une superficie de 1064 m2. Celle-ci devrait voir le jour perpendiculairement à la Grand’Route, sur la droite, un peu avant l’école dans le sens Huy-Ouffet. Elle devrait desservir neuf nouvelles habitations, conformément au permis d’urbanisation introduit en août dernier par une entreprise de construction de Theux. Ce permis doit toutefois être encore délivré. Une fois la voirie réalisée, elle serait cédée à la Commune.

2. 22 000 € pour la biodiversité. Après avoir répondu à l’appel à projet "BiodiverCité" de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, la Commune a obtenu deux enveloppes pour un montant total de 22 000 €. L’argent sert notamment à une distribution d’essences lors de la Semaine de l’arbre. Mais ce n’est pas tout. Le conseil communal a décidé ce mardi de lancer le marché public pour désigner l’entreprise qui sera chargée de placer des plantations le long du Tige d’Hody, le long du Tige d’Oneux, le long du Tige de Pair. Le placement de tourniquets et la pose de nichoirs (via une distribution aux citoyens) sont aussi à l’ordre du jour.

3. 13 500 € de subsides aux associations et clubs sportifs. La distribution d’une enveloppe de 13 500 € de subsides annuels à 23 clubs et associations de l’entité ou opérant sur l’entité figurait aussi à l’ordre du jour. Le syndicat d’initiative reçoit ainsi un subside de 2 000 €, le Judo Club d’Ouffet et Bad de Ouf’1 500 €, le TC Ouffet et RFC Ouffet-Warzée 750 €, etc.