Sept infrastructures retenues pour faire l’objet d’une rénovation énergétique

1. Hannut, hall omnisportS, subside de 876 708 € C’est l’enveloppe la plus importante attribuée sur l’arrondissement: près de 900 000 € pour rénover le hall sportif sur un budget global de 1,2 million d’euros. "On a réalisé un état des lieux énergétiques des bâtiments communaux et le hall des sports, assez ancien, est le plus énergivore, détaille Martin Jamar, échevin des Sports. C’était donc une priorité et on avait placé beaucoup d’espoir dans cet appel à projets." Deux grands volets de travaux sont envisagés. D’une part, rénover l’enveloppe du bâtiment avec nouvelle toiture, nouvelle façade, nouveaux châssis. D’autre part, opter pour des techniques spéciales: ventilation double flux, panneaux photovoltaïques, aérothermie. "Les économies d’énergie sont estimées à 60%, soit 40 000 € par an. C’est énorme ! Et on peut prévoir un retour sur investissement en 9 ans déjà. On comprend l’importance de ce projet." La Ville de Hannut espère terminer le chantier fin 2025, début 2026.

2. Modave, complexe sportif de Vierset, subside de 416 201 € Le hall sportif du Tige de Hestreux, vieux de 25 ans, va subir un sérieux lifting. "L’objectif est d’isoler les murs de façade, de remplacer le système de chauffage, d’installer des panneaux photovoltaïques, de remplacer les châssis et portes ou encore de remplacer l’éclairage des terrains extérieurs", détaille l’échevin des Sports, Bruno Dal Molin. Le coût se situera entre 600 000 € et 700 000 € TVA comprise.

3. Nandrin, espace des Templiers, subside de 411 957 € Il s’agit là d’agrandir le hall de 5 mètres, de remplacer le chauffage, de recourir à l’aérothermie et de placer des panneaux photovoltaïques. "L’objectif est ensuite de créer une commission énergie, détaille le bourgmestre, Michel Lemmens. Depuis deux ans, les dossiers sur Villers sont des pièces de puzzle qui se mettent en place: nouvelle aile de l’école, agrandissement du hall, maison de village, tout est contigu et à terme, tout le complexe sera zéro énergie."

4. Saint-Georges, piscine CPE, subside de 377 867 € "On n’arrête jamais de rénover une piscine et les montants sont vite mirobolants", sourit d’emblée Francis Dejon, bourgmestre de Saint-Georges. Car si la piscine est flambant neuve, rénovée en profondeur en 2017, elle va subir des améliorations énergétiques: panneaux photovoltaïques, nouveau système de ventilation, renouvellement de la chaudière. "Par là, on va économiser 35% d’énergie. C’est la dernière ligne droite de la modernisation de la piscine."

5. Tinlot, salle la Tinlotoise, subside de 281 392 € La majorité communale TP a prévu une rénovation de près de 400 000 € (TVA comprise) pour la salle la Tinlotoise, érigée en 1998. "Nous voulons réaliser une isolation totale par l’extérieur grâce au placement de panneaux de mélèze, détaille l’échevin des Sports, Dominique Albanese. La rénovation de la toiture et le placement de panneaux photovoltaïques sont aussi à l’ordre du jour. De même que le remplacement du chauffage à mazout par une pompe à chaleur. L’équipement en éclairage Led de la salle fait aussi partie de la rénovation."

6. Marchin, salle des sports du Fourneau, subside 218 973 € La salle des sports du Fourneau est une "excroissance" du hall sportif. une ancienne salle de gym où se déroule pas mal d’activités. Un bâtiment assez ancien qui va pouvoir être modernisé et devenir à basse énergie, grâce à une nouvelle couverture et une pompe à chaleur, pour un budget total de 308 000 € HTVA.

7. Ouffet, infrastructure d’Ouffet-Warzée, subside de 201 352 € La majorité Entente Communale envisage de rénover l’éclairage et la buvette du terrain de foot d’Ouffet-Warzée, dont la construction date de 1974. "L’idée est de remplacer les châssis, l’enveloppe extérieure, le chauffage et les sanitaires", détaille Jean-Marc Moës, l’échevin des Sports. Le remplacement de l’éclairage par du Led figure également dans les plans. "Le club devra prendre en charge 15% de la facture relative à ce poste", avait précisé en juin dernier la députée-bourgmestre Caroline Cassart, lors du renvoi du dossier de candidature.