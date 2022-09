Une voiture percute un poteau à Warzée: un blessé grave

Il était aux environs de 5h du matin lorsque les pompiers de la zone Hemeco et les pompiers de Hamoir sont intervenus sur un impressionnant crash. Peu avant, le conducteur d’une voiture a, pour une raison qui reste à déterminer, perdu le contrôle de son véhicule, fait une embardée et percuté un poteau électrique.

Le choc a été si violent que le poteau s’est couché. L’automobiliste a été grièvement blessé. Il était coincé dans l’habitacle de son véhicule. Les pompiers ont dû le désincarcérer.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, la victime était dans un état très critique. Une ambulance et le SMUR ont été envoyés sur place. Un médecin a pris en charge l’automobiliste pendant un long moment avant un possible transfert vers un hôpital.

Les secours n’ont pas précisé les blessures dont souffrait la victime. La police de la zone du Condroz a été avertie des faits et est aussi intervenue sur place. Le parquet de Liège a été averti des faits.

Un expert automobile a été envoyé sur place. Il s’est rendu sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de l’accident. La N66 a été totalement fermée à la circulation jusqu’aux environs de 9h du matin.

Le dépanneur du Condroz, dépannage Lallemand, est intervenu sur place pour remorquer le véhicule accidenté qui n’était plus en état de circuler.

Au moment de quitter les lieux de l’accident, aux environs de 8h, l’état du conducteur était stable et ses jours n’étaient plus considérés comme en danger. Il a été transporté au CHU de Liège par l’ambulance de Hamoir et le SMUR de Huy. L’automobiliste est seul en cause. Les circonstances de l’accident restent floues vue l’endroit.