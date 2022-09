Julie a rejoint le projet aux côtés de Nell

Marianne Dewulf a découvert OrigiNell par une fromagère de Comblain qui était elle-même venue visiter l’espace pour proposer ses produits dans l’épicerie. "C’est un environnement inespéré pour notre fille. On ne peut pas dire qu’on en trouve beaucoup dans la région. Elle aura toute son autonomie mais elle ne sera jamais seule. Notre unique inquiétude, c’est qu’on ne sait pas si elle sera capable car elle a toujours vécu avec nous, s’attendrit la maman. Ce qui nous a surtout séduits, c’est le projet d’inclusion. Julie connaissait déjà Nell car elles étaient ensemble à l’école donc elle ne se sent pas complètement étrangère." La jeune femme se sent déjà dans son élément. Julie et Nell mettent aussi la main à la pâte. Elles connaissent les produits (les confiseries et le chocolat surtout), passent de l’autre côté du comptoir et gèrent le service client avec le sourire aux lèvres. Un pari qui semble déjà leur réussir.