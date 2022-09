Ouffet: coup d’envol pour le projet OrigiNell avec l’ouverture de l’épicerie de circuit court (photos & vidéo)

L’ouverture de l’épicerie, au rez-de-chaussée du numéro 14 de la rue Mognée à Ouffet, marque ainsi la première étape de ce long parcours. "Au départ, nous comptions 20 producteurs et aujourd’hui nous sommes à près de 100, confie fièrement Jérôme Delbovier, le cousin de Nell. On ne veut pas forcément s’étendre. On veut rester à une échelle locale. Les bénéfices de l’épicerie vont ainsi nous permettre de financer la suite des travaux." On ne parle donc pas encore d’aboutissement mais c’est déjà une première pierre à l’édifice qui vient d’être posée avec, à chaque étape, la possibilité de financer un peu plus le chantier budgétisé de plus d’un million d’euros. Et la famille fourmille déjà d’idées pour la suite de cette aventure humaine et sociale. "Cet été, nous avons développé un restaurant éphémère et les retours ont été très positifs, reprend l’éducateur de formation. Nous allons donc poursuivre dans cette même dynamique en proposant, à partir du mois d’octobre, des repas pour une vingtaine de personnes. Chaque week-end, nous inviterons un chef différent. On met à disposition la cuisine et nous nous chargeons du service et des boissons."

Développer le tourisme

Mais cette fin d’année marque aussi le développement de leur activité touristique. Le gîte est prêt et accueille ses premiers touristes. "Nous nous sommes associés à Ardennes-Étape et nous sommes complets tous les week-ends jusqu’au mois de décembre. Nous avons également plusieurs réservations pour le printemps 2023, se réjouit Jean-Marc Delbovier, papa de Nell. On se rend compte que c’est un projet qui prend tout son sens et qui fonctionne. On veut devenir des acteurs socio-économiques dans la région. Pour financer notre projet mais aussi pour inclure les filles dans la société. Prochainement, nous allons nous attaquer aux travaux des chambres d’hôtes. Deux sont déjà presque terminées et il en restera une à finir. On espère ouvrir d’ici quelques mois."

Inclusion, circuit court, tourisme, le panel a de quoi séduire. La Commune surtout. "C’est un projet dans l’air du temps qui symbolise tout l’amour, le courage et l’abnégation que des parents peuvent avoir pour leur enfant, soutient Caroline Cassart, bourgmestre d’Ouffet. Je suis vraiment très fière de voir se développer ce genre d’initiative motivée par le plus beau des souhaits, celui d’obtenir des fonds nécessaires pour offrir à Nell toute l’infrastructure pour lui permettre de s’épanouir."Solidaire et sociale, l’épicerie ouvre dès aujourd’hui au grand public et est accessible du mercredi au samedi de 10 à 18 h.

www.originell.be