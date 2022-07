La brocante a retrouvé Ouffet et ses aficionados convaincus

Malgré le temps un peu frisquet, la grande brocante d’Ouffet a rencontré un beau succès ce dernier jeudi. Plus de 70stands étaient disséminés sur la Grand-Place et dans le parc de la Tour de justice. Mehdi (23ans) est la plus jeune recrue du syndicat d’initiative d’Ouffet. Il s’occupe du service communication. Son père étant président, et voyant toutes les activités organisées, il a eu aussi envie de s’impliquer. "Pendant des années, la brocante se déroulait rue de Temme avec le comité de quartier. Ensuite, elle a été organisée à Ouffet-Warzée, avant l’interruption suite au Covid. Ayant appris il y a quelques semaines qu’elle n’aurait pas lieu cette année, nous avons décidé de nous lancer. C’est une première. Le temps était limité pour tout organiser au mieux, louer les châteaux gonflables, prendre les réservations… Plus de 75exposants sont présents malgré le temps incertain. Il y a beaucoup de monde et les gens prennent du plaisir. En allant visiter les stands et discuter, je n’ai reçu que des commentaires positifs." Les stands sur la place bénéficient d’une belle visibilité par leur emplacement central; ceux situés dans le parc de la Tour de justice sont un peu décentrés mais plus grands. Le circuit a été organisé dans un seul sens pour maximiser les échanges. "Nous sommes très contents de cette première expérience. Un feed-back sera organisé avec les visiteurs et exposants pour voir les points à améliorer. Si nous réitérons l’expérience l’année prochaine, nous verrons plus grand avec des animations très variées."