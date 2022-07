Deux policiers à vélo à Ouffet, avant toute la zone

Et après quelques jours, les premiers retours sont plutôt (très) positifs. "Il y a vraiment une plus-value au niveau des contacts, qui sont plus sympas comme ça. Il n’y a pas non plus d’a priori comme quand on voit arriver un véhicule de police et qu’on se dit: “Ah tiens, voilà les flics.” Le fait qu’il n’y ait pas la barrière du véhicule rend vraiment les contacts plus faciles, plus simples, plus conviviaux."

Ce test, concentré sur le territoire ouffetois, ce sont les agents Éric Lotin et Bertrand Cochin qui s’y sont collés. Depuis le début du mois, ils ont ainsi fait plusieurs sorties à vélo (électrique), de façon aléatoire et en fonction de leurs disponibilités et des besoins de la population. "On l’a fait dès que l’occasion s’est présentée."

Mais l’idée est d’étendre le test à toute la zone de police, sur les dix communes condrusiennes concernées. "On a créé un pool de dix policiers volontaires pour la période estivale , poursuit Caroline Vanparijs. On voudrait ainsi instaurer des patrouilles cyclistes journalières systématiques de deux policiers, encore pour août et septembre, voire octobre."

Pour ce faire, la zone du Condroz a acquis deux vélos à assistance électrique ainsi que des équipements spéciaux pour ses agents volontaires. Chaque jour, le dispositif serait dédicacé à une des Communes de la zone en particulier.