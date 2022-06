Caroline Cassart: "Nous voulons agrandir le parc artisanal d'Ouffet d'environ 12 à 15 hectaes d'ici 2028"

Avec la prochaine arrivée de la Scam sur une surface d’1,7 ha, il ne restera bientôt plus beaucoup d’espace disponible dans le parc artisanal créé en 1996. "Aux côtés de Gavalco et Fameco qui étaient déjà présents à l’époque, ce sont au total une quinzaine d’entreprises qui emploient quelque soixante personnes, comptabilise la bourgmestre Caroline Cassart (EC). Sur les 17,7 ha initiaux, il reste grosso modo 2 ha disponibles. Dire qu’à l’époque, le m2 se vendait au prix de 5€ et qu’aujourd’hui, nous sommes à 38 €…"