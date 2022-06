La moitié de l’éclairage au LED en 2022

Les ampoules LED consomment moins d’énergie, ont un rendement lumineux supérieur, provoquent moins de pollution lumineuse, demandent moins d’entretien et ont une durée de vie plus longue. "Voilà pourquoi il était nécessaire pour Ouffet de remplacer les lampes des luminaires bordant ses routes par du LED" , explique la députée-bourgmestre Caroline Cassart. Depuis 2020, 254 luminaires ont été installés, principalement à Ellemelle (environ 70 lampadaires), Warzée (environ 50) et Béemont. En 2021, 118lampadaires ont été remplacés, principalement à Ouffet centre. En 2022, 98 lampadaires seront remplacés, 95 à Warzée et trois à Ellemelle: rue Niarva, Grand-Route (N66), au carrefour entre la N66, Tige de Hody et Tige de Pair, rue des Écoles, ruelle au Ris, rue Frais Fossé, rue Ponsay et rue de l’Église. Coût du remplacement pour 2022: 22333€. Quant au nombre de lampadaires LED placés en 2023, il n’a pas encore été fixé.

Une certitude, c’est que le passage au LED fera du bien au portefeuille communal. La consommation de l’éclairage public en 2021 à Ouffet est de 165744 kWh/an (un chiffre déjà en diminution de 12,13% par rapport à 2021). Lorsque les 434 luminaires restants seront remplacés, une diminution de 20% supplémentaires est attendue. Et quand ils seront tous remplacés et dimmés, la réduction totale attendue de la consommation atteindra près de 70000 kWh/an (40% par rapport à la consommation de 2021). En conclusion, par rapport à sa consommation en 2012, grâce au changement des 688lampadaires en LED, la commune d’Ouffet aura diminué sa consommation de près de 50%.