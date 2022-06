Liaison «mode doux»: les emprises approuvées

Le conseil communal d’Ouffet s’est prononcé lundi pour l’octroi d’indemnités relatives au projet de liaison "mode doux" en site propre entre Ellemelle et Warzée, à Ouffet. Projet que la Commune est en train d’essayer de finaliser. Pour réaliser cet ouvrage, celle-ci doit acquérir des terrains sous forme d’emprises, ce qui présuppose des indemnités à verser aux deux propriétaires et aux deux occupants. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ces dernières ont attiré l’attention de l’opposition, qui s’est offusquée auprès de la majorité de leur montant élevé. La bourgmestre a de son côté indiqué qu’elle ne pouvait pas s’opposer à celles-ci.