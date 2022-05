Bientôt une buvette new look à Ouffet-Warzée?

Trêve de plaisanterie: si une séance a été convoquée en urgence, c’est parce qu’il fallait ratifier une décision du collège communal à propos d’un dossier à rentrer auprès d’Infrasports avant le 3juin dans l’espoir d’obtenir des subsides.

De quel dossier parle-t-on? Celui de la modernisation de l’éclairage et de la buvette du terrain de football d’Ouffet-Warzée.

Après réalisation d’un audit énergétique, la Commune aimerait placer du LED, et donner un coup de jeune à un bâtiment qui date de 1974. L’idée est de remplacer les châssis, l’enveloppe extérieure, le chauffage et les sanitaires. L’ensemble des travaux coûterait plus de 300000 €. Si le dossier reçoit les faveurs d’Infrasports, il sera subsidié à hauteur de 70%. "Il resterait environ 90000 € à financer par la Commune, alors que le club devrait prendre en charge 15%de la facture relative à l’éclairage LED, précise la députée-bourgmestre Caroline Cassart. Si notre projet n’est pas retenu, la Commune ne sera pas capable de financer les travaux sur fonds propres."

Pour autant que tout roule comme espéré, les travaux pourraient démarrer dans un an. Et les 150joueurs du club (jeunes et adultes confondus) pourraient bénéficier de leur infrastructure new look quelques mois plus tard.