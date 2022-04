La boucle est bouclée pour Henri Labory, directeur général d’Ouffet

Ce vendredi, une page de la vie communale ouffetoise se tourne. Le directeur général de la Commune condrusienne, va prendre congé de son personnel, une semaine avant la date officielle de son départ à la pension.La boucle sera en quelque sorte bouclée pour cet ingénieur agronome de formation. "Je suis né sur la table de l’ancienne administration communale de Warzée, rigole celui qui fêtera ses 63ans le 8juin prochain. Ma maman était la première institutrice de l’école qui jouxtait l’administration."

«Un singe savant qu’on adore ou qu’on déteste»

Après diverses expériences professionnelles (notamment au Maroc et en Algérie) au début des années 90, c’est en 1996 que le trentenaire débarque un lundi matin à la maison communale d’Ouffet, avec un diplôme complémentaire de gestion publique de l’environnement en poche. "J’avais reçu un coup de fil de l’ancien bourgmestre Pierre Reginster, se souvient-il. Il me proposait du travail pour 6mois. Ce qui ne m’intéressait pas. J’ai finalement été engagé le 1er octobre 1996 et je reconnais que la cohabitation avec l’ancien secrétaire communal Robert Ligot, qui avait l’habitude de travailler tout seul, fut compliquée."

Nommé en mars 2000 comme attaché spécifique, Henri Labory deviendra secrétaire communal f.f. 18mois plus tard, secrétaire communal en décembre 2004, et enfin directeur général en septembre 2013, à la suite du changement de dénomination lié à une refonte de la fonction. "Je me suis toujours considéré comme le chaînon manquant entre l’administration, le politique et les citoyens, juge celui qui aura travaillé aux côtés de deux bourgmestres, Marc Gielen et Caroline Cassart. Je suis aussi l’agent chargé de la préparation des dossiers portés au collège et au conseil communaux."

À la tête d’une administration qui compte une petite trentaine d’employés (personnel enseignant non compris), Henri Labory est, dit-on, un couteau suisse. "Il a de grandes connaissances dans toutes les matières qu’il gère" , assure un employé. "Il est tout-terrain, c’est un singe savant, ajoute une autre avant d’évoquer sa personnalité. Il a un humour qui peut être cynique, noir. En fait, soit on l’adore, soit on le déteste. Chacun a un avis très tranché. Mais c’est quelqu’un de très droit, très juste.Son plus gros défaut?Il est têtu."

Le principal intéressé ne dément pas, et ajoute: "Je suis aussi très distrait." Au point qu’il lui est arrivé un jour, par exemple, de se tromper de destinataire dans un mail. Commentant le travail d’un notaire de la région avec des propos peu élogieux, il pensait avoir transmis sa prose au collège.Mais l’avait en réalité renvoyée à sa cible!

"J’avoue que je suis content que ça se termine, je suis fatigué (sourire) , même si je ne suis jamais rentré avec un dossier sous le bras à la maison , confie le futur retraité. Ça aurait parfois été plus simple d’être directeur général d’une commune dans laquelle je n’habitais pas."

En peignoir et en pantoufles devant la salle aux Oies

Ses journées, Henri Labory envisage désormais de les consacrer à ses moutons, à son nouveau berger allemand noir "qui va arriver dans trois semaines" ou encore à la rénovation de sa maison de Warzée. Il pense se rendre une fois par an aussi au Maroc, où habite son beau-frère. Une certitude: son portable ne le réveillera plus, comme cette nuit-là, lors de laquelle il s’était retrouvé, en compagnie de l’échevin Arnaud Massin, en pantoufles et peignoir, devant la salle aux Oies, après le déclenchement de l’alarme. "Et meeerde"…