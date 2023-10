Le Salut de Tamara, l'histoire vraie de Tanya, une ancienne prostituée

Tanya joue ainsi le rôle de Natalia, son propre rôle. Une jeune Bulgare de 19 ans seulement, vendue par son ancien proxénète pour 4 000 € à un réseau liégeois. Elle ne le sait pas encore. Elle pense arriver dans un pays où chacun est libre de faire ce qu’il veut et elle est accueillie par Bianca, à la tête d’un réseau de prostituées. Alors que Natalia pense devenir serveuse dans un bar, le piège se referme petit à petit sur elle sans qu’elle ne s’en rende compte. "J’aurais besoin de ton passeport pour faire tes documents à la Commune pour pouvoir avoir ton contrat de travail", insiste Bianca. Tanya lui tend sans se méfier de celle qu’elle pensait être sa nouvelle amie… Elle qui avait survécu à la prostitution en Bulgarie, la voilà à nouveau retombée dans ce milieu pour subvenir aux besoins de sa maman, restée en Bulgarie et malade… Elle prendra le nom de Tamara pour ses clients. Le spectateur est ainsi plongé à l’intérieur d’une histoire vraie qui se déroule à Liège et qui parle de la traite de femmes pour l’exploitation sexuelle. Il y a ces femmes qui veulent tout arrêter, mais qui n’ont pas le choix, et puis il y a celles aussi qui veulent poursuivre leur métier en souhaitant qu’on respecte leur intégrité psychique et physique. Et que personne ne s’y trompe, il y a rarement un happy end. Car pour la plupart de ces femmes, il n’y a pas de lumière au bout du tunnel.

Un film authentique et réaliste sur le monde glauque qu’est la prostitution. Une réalisation qui laisse parfois place à quelques incohérences, mais qu’on peut pardonner car le message porté est bien plus fort. Seul bémol qui pourrait peut-être freiner certains lieux de diffusion: le film dure 4 heures.

Diffuser dans les centres culturels et les écoles

Le Salut de Tamara, c’est le pari réussi de la liberté pour Tanya ? Son ultime adieu à sa vie d’autrefois ? "Je me sens soulagée et fatiguée, lance-t-elle au lendemain de la diffusion. J’ai un contrecoup émotionnel de tout ce travail. Mais je suis aussi fière d’avoir réussi à transmettre le message que je voulais faire passer." Et quelle sera la suite pour la diffusion du film ? "On a prévu de le diffuser plutôt du côté de Liège. On enchaîne les rendez-vous avec les cinémas, mais aussi avec les centres culturels, les écoles et les associations pour proposer de montrer le film, mais aussi ouvrir des débats." Si les contacts ont déjà été pris avec le cinéma de Waremme, Le Salut de Tamara s’exporte également au-delà des frontières belges. Le couple a été contacté par la première chaîne de télévision bulgare et projette également de diffuser à Paris. "On veut vraiment aller le plus loin possible. C’est un film qui s’adresse à tous les publics car on ne tombe pas dans la vulgarité. On veut vraiment sensibiliser les gens pour qu’ils ne tombent pas dans les pièges. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales sont aussi touchées par ce film." Pour Tanya, sortir de la prostitution n’a pas signé la fin de tout. Régulièrement reconnue et insultée, l’Orétoise de 35 ans, qui s’est reconvertie en tant que coach, fait face aux regards des autres sans jamais sourciller. "Je me fais violence, je prends sur moi parce que je veux aller jusqu’au bout de ma démarche et de ma reconstruction", conclut-elle.