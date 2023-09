Les 176 plaques des noms de rues bientôt remplacées à Oreye

Préalablement, un tour des villages a été réalisé en vue de répertorier l’ensemble des plaques. "L’idée, c’est d’uniformiser. Certains habitants nous ont fait part qu’ils souhaitaient garder les anciennes plaques. On a donc décidé d’en mettre en vente." Et celles qui ne trouveront pas acquéreurs finiront leur vie à la ferraille, comme le dit si bien le mayeur. Parmi ces plaques qui vont être remplacées, certaines n’ont-elles pas une valeur "patrimoniale" ? "On va devoir réfléchir à cette question pour les toutes vieilles plaques." Pour l’achat des plaques, des poteaux et des attaches, la Commune a déboursé 8 500 €.