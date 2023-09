Oreye offre une prime de 150 € pour l’achat d’une barrière anti-crue personnelle

C’est connu, la commune d’Oreye est régulièrement impactée par des inondations lors d’intempéries. Comme ce fut d’ailleurs encore le cas il y a tout juste quelques semaines, fin août, et non des moindres cette fois-là. C’est pourquoi la Commune a décidé d’offrir aux habitants, les plus susceptibles d’être touchés, une prime de 150 € pour l’achat d’un batardeau. "On l’appelle aussi barrière anti-crue, précise le bourgmestre, Jean-Marc Daerden. Ce système se fixe au montant de la porte et est bien plus étanche que des sacs de sable, qui sont en plus lourds à transporter. Un batardeau permet d’éviter le travail de manutention que nécessitent des sacs de sable."