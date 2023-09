Delphine Delvaux, d’Oreye, participe à la campagne de lutte contre le cancer du sein (photos)

Aujourd’hui, l’Orétoise veut témoigner tout en soutenant l’ASBL Pink Ribbon pour laquelle elle a d’ailleurs dessiné son ruban "fait de petites fleurs car je les adore. Ce ruban symbolise aussi tous les signes de gentillesse, les messages, les appels, les invitations que j’ai reçus de mes deux filles et de mes amis pendant cette période…" Laquelle ? En mars 2015 donc, visite classique chez son gynécologue. "Elle m’a palpé les seins et m’a prescrit une mammographie." Comme elle en passait une tous les deux ans depuis ses 39 ans, sans être pour autant une personne à risque. Deux mois plus tard, en mai, l’Orétoise sent une boule au sein gauche. Un rendez-vous pris rapidement en milieu hospitalier suivi d’une biopsie lui confirme qu’elle a bien fait de s’inquiéter. "À la Citadelle, on a accéléré pour avoir les résultats. Ce sont quelques jours précieux qui font que je suis toujours en vie aujourd’hui." Delphine apprenait qu’elle était alors atteinte d’un cancer du sein, celui qu’on appelle le triple négatif. "C’est un cancer très virulent, c’est de celui-là qu’on décède. Mais si on en guérit, il n’y pas d’hormones à prendre." Heureusement pour elle, l’Orétoise n’avait pas de métastase. "J’ai eu de la chimio pendant quatre mois tous les 15 jours." Ainsi qu’une opération puis des rayons. "J’ai eu beaucoup de chance de bien réagir."

"Comme si un bulldozer m’était passé dessus"

Lorsqu’elle a appris qu’elle avait un cancer du sein, ça a été la douche froide. "Je me suis dit “c’est pour moi, c’est tombé sur moi”. Mais j’ai décidé de me battre." Tout en continuant à enseigner, jusqu’à ce que son médecin l’arrête car "j’avais mal partout, comme si un bulldozer m’était passé dessus". L’annoncer à ses deux grandes filles a été difficile aussi mais ensemble, elles ont fait front. En juin de l’an dernier, alors que son cancer du sein était derrière elle, Delphine a découvert qu’elle avait un deuxième cancer. Du poumon celui-là ; celui dit du non-fumeur. "Là, j’ai eu beaucoup plus dur à l’accepter car j’ai une vie saine…" Elle a décidé une fois de plus de se battre, de faire de la chimio, de perdre à nouveau ses cheveux. "Là, je sors de ce deuxième cancer, je suis toujours en chimio mais par médicaments. Et cela pendant trois ans."

L’Orétoise a tenu le coup entre ses chimios, avec son crâne rasé. "Je n’ai pas voulu mettre de perruque, je préférais un foulard quand je sortais. Pour ne pas choquer les gens." Et elle ajoute: "Quand on me voit, on ne dirait pas que j’ai eu des cancers… Certains ne veulent pas l’entendre car parler du cancer, c’est parler de la mort." Mais elle, elle en est sortie et elle le dit haut et fort.

Fatiguée mais forte

Et aujourd’hui, comment va-t-elle ? "Moralement ça va, je vais bien. Mais je suis très fatiguée à cause des effets secondaires du médicament." Delphine ne retravaille d’ailleurs toujours pas, mais elle avance. Elle poursuit son petit bonhomme de chemin. Et lorsqu’elle a vu l’appel lancé par l’ASBL Pink Ribbon (voir ci-dessous) via les réseaux sociaux, elle a été séduite. D’autant plus qu’elle aime dessiner. "On demandait à ceux qui ont eu un cancer du sein ou à quelqu’un de leur entourage de dessiner le ruban de la prochaine campagne. Je l’ai fait, c’est coloré, c’est joli. J’ai envoyé mon dessin de ruban à l’ASBL et j’ai accepté de témoigner. Car c’est important de le faire."

Autant de dessins et de témoignages qui peuvent être consultés sur le site web de Pink Ribbon. Chacun peut aussi soutenir son ruban préféré en faisant un don, afin de contribuer à la lutte contre le cancer du sein. L’équipe de Pink Ribbon a sélectionné des dessins puis a chargé son partenaire, CKS Fashion, de concevoir le ruban 2023 à partir de la sélection. Ruban officiel qui sera présenté mardi prochain.

www.pink-ribbon.be