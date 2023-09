Onze mâts le long de l'autoroute E40 à Crisnée et Oreye: une réunion d'information est prévue fin du mois

Deux sur Crisnée, neuf sur Oreye

C’est dans une zone agricole au nord de l’autoroute, que l’entreprise souhaite implanter onze mâts, deux sur la commune de Crisnée et les neuf autres sur celle d’Oreye: trois turbines sont projetées entre Bergilers et la E40 et les huit autres (deux rangées de quatre turbines) dans la plaine des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie, entre Bergilers, Lens-sur-Geer et Fize-le-Marsal (Crisnée), communique Eneco.

Ces onze éoliennes devraient chacune générer une puissance de 7,2 MW, ce qui représente une production totale de 79,2 MW, et culmineront à une hauteur maximale de 200 m.

À l’heure actuelle, la société n’a toutefois pas encore les autorisations nécessaires pour les implanter à cet endroit, le développement de l’éolien devant se poursuivre sans impacter la sécurité aérienne. Si l’entreprise rend son projet en l’état, il sera purement et simplement refusé, mais les choses pourraient changer prochainement, comme l’explique Arnaud Delcroix, project developper. "L’endroit a fait l’objet de plusieurs projets par le passé qui n’ont pas pu aboutir à cause de contraintes aéronautiques. Compte tenu des objectifs européens, belges et régionaux en termes de développement d’énergie renouvelable et compte tenu du contexte énergétique et climatique que nous connaissons, nous espérons une levée des contraintes aéronautiques."

La société pense en effet que cette zone sera prochainement libérée pour le développement de l’éolien. "Le projet est bien situé le long de l’autoroute", ajoute Arnaud Janvier, directeur développement Wallonie chez Eneco. La plaine présente en effet un bon potentiel venteux se traduisant par une production annuelle équivalente à la consommation de plus de 40 000 ménages.

Une coopérative ? Un crowdlending ? Une communauté d’énergie ?

Après cette réunion, les citoyens auront la possibilité d’adresser leurs observations et suggestions afin de les intégrer dans l’étude d’incidences qui suivra, au collège communal d’Oreye ou de Crisnée, ainsi qu’à la société Eneco Wind Belgium, par courrier, jusqu’au 12 octobre 2023 inclus. "Eneco accorde une importance particulière à l’implication de la population dans ses projets. C’est dans cette optique que nous présenterons les différentes possibilités de participation, telles que la participation d’une coopérative locale, un financement participatif type crowdlending ou encore une communauté d’énergie", conclut la société.

Des informations complémentaires peuvent également être obtenues à l’adresse électronique suivante: arnaud.delcroix@eneco.com, ou en appelant le 010/23 26 41.