Il semblerait qu’on ait découvert de nouvelles marnières à Oreye

Il semblerait que le sort s’acharne sur la commune d’Oreye et ses habitants. Après les fortes inondations qui ont touché les villages de la commune durant la fin du mois d’août, c’est à présent leur sol qui subit des dégâts. En effet, des étranges grottes souterraines sont apparues à plusieurs endroits, notamment dans un champ le long de la chaussée Romaine non loin de la rue d’Opheers ou encore sur le chantier des nouveaux vestiaires dédiés aux ouvriers communaux. Bien évidemment, ces deux malheureux événements à la chaîne sont liés, explique le bourgmestre, Jean-Marc Dardant. "Nous avons reçu plus de 92 litres au mètre carré durant les fortes précipitations. Toute cette eau est venue fragiliser le toit de ces cavités déjà existantes et non cartographiées. Elles se sont donc effondrées." Fort heureusement, jusqu’à présent, aucune victime n’est à déplorer, précise-t-il.