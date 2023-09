Le chemin de remembrement du Frenay à Oreye restauré, "car il était devenu dangereux"

D’autant plus que prochainement, du 15 au 17 septembre, le championnat des rallyes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 40e Critérium Jean-Louis Dumont passera par ce chemin: "Au pire, on aurait fait passer le rallye par un autre endroit mais de toute manière, il fallait procéder aux travaux pour sécuriser ce chemin de remembrement." Le revêtement a été raclé et un nouveau recoulé.

"Pas très coûteux"

Des travaux qui ont été réalisés sur un côté, puis l’autre de cette artère rurale "car un ruisseau passe par là". Des travaux qui ont été effectués sur une portion d’une vingtaine de mètres à hauteur de la chapelle du Frenay. "Ce chantier ne représente pas un coût important, seuls les quelques mètres cube de béton coûtent puisque ce sont nos ouvriers communaux qui ont réalisé les travaux."