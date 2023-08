En Hesbaye : "Je n’ai jamais vu d’inondations arriver si vite, si fort… C’est pénible" (Photos)

Oreye ©Heymans

"La situation est très difficile" à Waremme

Du côté de Waremme, justement, qui déclenche sa Cellule communale de sécurité, la rue des Prés, habituée aux inondations, et celle de Huy ont rencontré des soucis, comme nous en informe le bourgmestre, Jacques Chabot. "On a contacté la Protection civile pour qu’elle nous procure des sacs de sable supplémentaires." C’est que les égouts ne suivent pas dans ces artères de la ville. "Ce n’est pas faute d’avoir curé les avaloirs." Une première grosse averse avait déjà provoqué des inondations plus tôt dans la matinée. Vers midi, "c’est reparti" !

Et ce n’est pas fini puisqu’une autre vague de précipitations est attendue pour 16 h, comme l’annonce Hervé Rigot, l’échevin waremmien des Travaux. "Je crains que le pire soit devant nous…, considère-il à cet instant. Là, la situation, qu’on n’a pas pu anticiper, est très difficile. On a accumulé des eaux de pluie en très peu de temps, nous informe-t-il. Les bassins d’orage sont saturés, le Geer sort de son lit entre Oleye et Lantremange." Idem pour le Roua, petit ruisseau qui, lui aussi, déborde. "La rue du Roua est maintenant complètement sous eau."

À Lantemange, le champ devient "lac". ©Heymans

Des terres venues en amont des rues Hyacinthe Docquier, à Bleret, et des Champs, à Waremme, y ont provoqué des coulées de boue. "On procède à l’ouverture des avaloirs pour permettre à l’eau de s’évacuer", ajoute l’échevin, qui précise qu’une réunion d’urgence est en cours entre la Ville et les différents services de police et de secours, ces derniers par ailleurs submergés d’appels (lire par ailleurs). "Des priorités et un plan d’actions vont être établis afin d’éviter, tout d’abord, des drames humains mais aussi, ensuite, matériels."

"38 litres d’eau par mètre carré en 9 minutes" à Lincent

La commune de Lincent n’est pas en reste. Là, pas un village n’est épargné par les eaux de ruissellement et les coulées de boue. "On a des coulées importantes d’eau et de boue, tout particulièrement dans le quartier de la Bruyère", informe le bourgmestre, Yves Kinnard, qui précise que 38 litres d’eau par mètre carré sont tombés en seulement neuf minutes, d’après le pluviomètre d’un riverain.

Et parmi les rues les plus touchées, il y a le chemin d’Orp, "où des arbres sont également tombés", la rue des Gottes, la rue du Bordelais, "en plus de l’une et l’autre rues à Racour et Pellaine. On apporte des sacs de sable aux riverains pour les aider. Nos équipes sont sur le terrain et les riverains s’entraident, ce qui est beau à voir."

"On a des coulées importantes d’eau et de boue", à Lincent. ©Heymans

Berloz, dans l’eau à cause des travaux

Des soucis d’évacuation des eaux sont constatés à Berloz aussi. Mais comme le dit la bourgmestre, Béatrice Moureau, "cela est surtout dû aux travaux en cours sur les filets d’eau". Le chemin des Grands Vents a d’ailleurs été fermé. Même si la situation à Berloz n’est pas si dramatique ; "on m’informe de petites coulées de boue et que le Lange Beek (NDLR: un ruisseau) déborde par endroits", mais dans des prairies. "C’est embêtant mais pas catastrophique."

Remicourt: "Les ouvrages font leur travail"

À Remicourt, les bassins d’orages, et autres dispositifs, ont bien fonctionné. ©EdA - Archives

Bonne nouvelle pour Remicourt puisque les efforts fournis pour prévenir les inondations portent leurs fruits. "Tous les ouvrages qu’on a mis en place font leur travail", se réjouit le bourgmestre, Thierry Missaire. Ces ouvrages, ce sont la création de bassins d’orage, la construction de digues, l’installation de fascines (dispositif en paille généralement installé en bord de champs et destiné à retenir les boues), la plantation de haies. Et le remplacement de certains avaloirs, ceci "destiné à leur permettre une plus grande capacité d’absorption des eaux. Tout cela a permis de très fortement limiter les dégâts."

Toutefois, le carrefour des rues de L’Yerne et Basse-Voie a été inondé. "On s’y attendait. Une solution a été décidée pour ce point noir: le remplacement des avaloirs comme on l’a fait à d’autres points." Autre projet à Remicourt: "On va mettre en place un grand bassin de rétention derrière Pont-de-Bonne, annonce le mayeur. Malheureusement, pour ça, on va devoir entamer une procédure d’expropriation car l’agriculteur concerné ne veut pas vendre ou concéder ses terres. On doit le faire dans l’intérêt général."

À Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Crisnée et Donceel aussi

Fexhe-le-Haut-Clocher, principalement touchée par des coulées de boue lors des intempéries, est satisfait des fascines mises en place. "On a été un peu touché mais le système de fascines a bien fonctionné", informe le bourgmestre, Henri Christophe. À Geer, bien qu’il y ait eu une coulée de boue et des inondations, notamment à des carrefours, le bourgmestre Dominique Servais explique que "certains de nos ouvrages mis en place ont bien fonctionné également et ont permis de limiter les dégâts".

Dans d’autres communes, les fascines ont réussi à retenir les coulées de boue. ©EdA - Photo prétexte

Du côté de Crisnée, le 1er échevin, Alain Materne, explique que "les travaux réalisés au bassin d’orage pour limiter les risques d’inondations portent leurs fruits". Cela n’empêche pas la rue de la Ville d’être inondée ( "comme c’est à chaque fois la même chose") et une coulée de boue venue des champs d’être constatée. "Quelques arbres sont également tombés, notamment dans la rue du Geer. Ils sont en train d’être débités." Et à Donceel ? "Il n’y a absolument rien à déclarer, explique le bourgmestre, Philippe Mordant. Et c’est tant mieux." Les travaux faits ces dernières années ont prouvé leur intérêt. "Ça fait longtemps qu’on fait des aménagements et le travail de fond paie. On a encore réalisé cinq ou six fascines supplémentaires, il faut continuer." Content, le bourgmestre, même s’il ne crie pas victoire trop vite…