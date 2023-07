C’est officiel, l’ancienne banque Belfius d'Oreye appartient désormais à la Commune

L’avantage, ici, "c’est qu’il n’y a pas énormément de travaux à réaliser dans le bâtiment puisqu’il est en super bon état. En plus de nombreuses places de parking, il y a la climatisation et la plupart des bureaux sont déjà meublés." Quelques petits travaux sont toutefois nécessaires mais pour un budget tout à fait raisonnable: 20 000 €. "Certains travaux seront réalisés en interne par nos ouvriers communaux."

Mais que va-t-on voir apparaître dans ce bâtiment devenu communal ? Pour rappel, "on va tout d’abord y installer deux distributeurs de billets", qui seront accessibles 24 heures/24 et 7 jours/7. "Là, on est en pourparlers avec Batopin avec qui on doit trouver des accords. J’espère qu’ils arriveront encore cette année." C’est que toutes les banques d’Oreye ont fermé leurs portes ces derniers mois, à commencer par la Belfius, suivi de l’ING en mars dernier. "Les travaux nécessaires à l’installation des distributeurs seront pris en charge par Batopin."

Mais ce n’est pas tout puisque l’Agence locale pour l’emploi (ALE) emménagera dans le bâtiment. Actuellement, l’ALE loue des locaux privés pour 1 400 €, avec une aide communale de 50%. "En s’installant dans l’ancienne Belfius, c’est la Commune qui percevra un loyer, bien que le but ne soit évidemment pas de faire de l’argent." Cela représentera toutefois une économie substantielle. Seuls des travaux de cloisonnement seront nécessaires avant l’installation de l’ALE au rez-de-chaussée.

Un centre médical, équipé de deux grands bureaux et d’une salle d’attente, y verra aussi le jour. "Je suis en contact avec un jeune médecin dans ce but, ajoute le mayeur. L’idée, c’est que des médecins louent les espaces du futur centre médical pour recevoir leurs patients."

Un centre de prélèvement sanguin de proximité

Et, cerise sur le gâteau, "on compte aussi aménager un local pour les prises de sang. On est en négociation avec le CHU de Liège, qui s’est montré très intéressé." Les patients pourront ainsi passer du cabinet de leur médecin au centre de prélèvement sanguin en deux pas.

Pour ce qui concerne l’étage du bâtiment, plusieurs pistes sont en cours de réflexion. "On n’est pas encore certain de ce qu’on va y mettre mais on a plusieurs idées. On hésite à y créer une ILA (Initiative locale d’accueil). Pour ça, il faudrait aménager une salle de bains. Sinon un centre paramédical avec manucure, psychologue… "