On va restaurer le revêtement du giratoire "Ramkin" à Oreye, à partir de lundi

Attention qu’à partir de lundi prochain, le giratoire "Ramkin", à Oreye, ne sera plus accessible et ce durant cinq jours. Pourquoi ? Car ce dernier va faire l’objet d’une réfection de son revêtement, dans un projet porté par la Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures), qui en est le maître d’œuvre, et par le SPW (Service public de Wallonie) Mobilité et Infrastructure. Les travaux seront exécutés par la société Stadbader-Contractors. "Les travaux de ce rond-point, situé au carrefour de la N3 (Steenweg) et de la N69 (chaussée Romaine), viseront à réhabiliter les couches supérieures des revêtements", informe la Région wallonne par voix de communiqué, qui précise que ce chantier représente un budget de près de 38 600 €, celui-ci financé par la Sofico.