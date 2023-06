Des échevins très souvent absents à Oreye, dénonce l'opposition

Le dossier du renouvellement de l’éclairage au club de football d’Oreye connaît un nouveau tournant, présenté jeudi soir au conseil communal d’Oreye. "Pour faire aboutir ce projet, nous comptions solliciter l’octroi de subsides auprès d’Infrasports, explique Jean-Pierre Radoux, membre de la majorité Ensemble. Or, un tel dossier ne peut être introduit qu’une fois tous les six ans. Ce pourquoi, nous allons modifier le cahier des charges afin de changer l’éclairage du terrain B en plus du A. D’autant que c’est celui qui est le plus utilisé, notamment pour les entraînements hivernaux." Au niveau de la date effective du remplacement des luminaires actuels, on évoque 2024 du bout des lèvres.