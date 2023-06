Tous les villages inondés à Oreye, coulée de boue à Crisnée…

Les communes situées à l’est de la Hesbaye n’ont pas été épargnées par les pluies diluviennes constatées ce jeudi en fin de journée. Mais certaines ont été plus touchées que d’autres. "On est sur le pied de guerre, s’exprime le bourgmestre d’Oreye, Jean-Marc Daerden. On a 50 centimètres d’eau au fond d’Otrange mais il y a aussi une stagnation à Bergiler, Lens-sur-Geer… Tous les villages sont touchés." Heureusement, peu d’habitations ont été touchées, "si ce n’est quelques caves et garages inondés. Et il n’y a pas de boue dans les villages. C’est gérable pour le moment, on croise les doigts."