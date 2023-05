Le 30 juin, l’ancienne agence Belfius appartiendra à la Commune d’Oreye

Autre dossier, le bâtiment de l’ancienne banque Belfius situé le long de la Grand-Route sera bientôt propriété de la Commune. "Les actes seront passés le 30 juin, précise le bourgmestre, Jean-Marc Daerden. Nous avons tenu à supprimer une clause. À savoir que pendant un an, il ne pouvait y avoir aucune activité bancaire dans ces locaux. Or, comme notre objectif est d’y placer des distributeurs de billets, nous nous exposions à une amende salée."

Un dernier point revenait sur le tapis pour la énième fois, à savoir le chemin de promenade qui longe le Geer à Otrange, depuis la station d’épuration jusqu’à la rue de Thys. Pour rappel, ce sentier a été raclé afin de le réaménager. Seulement, il s’est révélé extrêmement glissant. Pour contrecarrer cela, des pierres, non prévues initialement, ont été déversées pour un montant de 2000€. "Mais elles sont d’un trop gros diamètre, souligne Vito Mannino, conseiller socialiste. À vélo, c’est impossible de rouler. On risque la chute soit dans le Geer, soit sur la clôture électrifiée. À pied, ce n’est pas facile non plus. Que comptez-vous faire pour améliorer cela et éviter les accidents ?"

Du côté de la majorité, on répond avec beaucoup de lassitude. "On ne va pas refaire des travaux alors qu’on vient seulement de terminer ce chantier", rétorque Marie-Christine Warnant. "On ne va pas non plus revenir sur le sujet à chaque réunion, poursuit Jean-Pierre Radoux. Avant cet aménagement, on ne passait pas sur ce chemin. En plus, avec le temps, les pierres finiront bien par s’enfoncer dans le sol et la végétation poussera au travers." Pour Vito Mannino, encore jeune dans la politique communale, cette situation est impensable. "Je croyais pourtant que nous étions ici pour discuter des choses qui ne vont pas afin d’essayer de les améliorer. D’autant que c’est dangereux."