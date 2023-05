Oreye: 80 voitures ancêtres réunies pour venir en aide aux associations

En moyenne 4 à 5 000 €

La Commune d’Oreye n’a pas encore procédé au bilan de cette édition du Tour d’Oreye. Mais une chose est certaine, c’est que les fonds récoltés durant cette journée de rallye d’ancêtre seront redistribués à quatre associations locales, comme c’est le cas à chaque édition. "On n’a pas encore sélectionné les associations qui bénéficieront du subside, mais on les choisit toujours sur base de quatre domaines: l’aide aux personnes porteuses de handicap, l’aide aux animaux, l’aide à la jeunesse et l’aide humanitaire."

Le montant récolté ce samedi n’est pas encore connu non plus. "Mais on récolte toujours une moyenne de 4 à 5 000 €, ajoute le mayeur. Ce qu’on fait, c’est qu’on redistribue les subsides aux associations en plusieurs fois au fil de l’année."