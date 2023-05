Bientôt un nouvel éclairage pour le club de football du Royal Oreye Union

Pour le plus grand soulagement de l’échevine Magali de Leeuw, le bilan annuel de l’Opération de développement rural a enfin été voté majorité contre opposition. Pour rappel, le mois dernier, en raison de l’absence de 3 membres du groupe Ensemble, le PS s’est retrouvé majoritaire le temps d’une soirée. Le seul point qu’il avait alors rejeté était ce fameux bilan. Vanessa Charlier l’avait qualifié de "vaste blague", car trop peu de subsides avaient été sollicités. De quoi provoquer l’ire de Magali de Leeuw qui n’avait pas compris la démarche et avait d’ailleurs la dent dure par rapport aux socialistes. Mais cette fois, plus de souci, tout le monde était présent.