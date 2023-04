Jennifer relance le groupe de cheerleaders MajoDance d'Oreye: "Je veux redonner confiance aux jeunes"

Aujourd’hui, il est composé de 19 filles, deux garçons et il cherche encore à s’étoffer. "On attend avant tout des jeunes qui aiment danser. Car c’est surtout ça, être cheerleader. On fait des chorégraphies, des danses à l’américaine qu’on présente lors de matches de foot, lors de carnavals…"

Les pom-pom girls et boys orétois sont d’ailleurs très demandés et ont notamment défilé lors d’une multitude de carnavals, dont celui de Waremme en mars dernier. Prochainement, ils mettront l’ambiance à la brocante de Waremme (le 9 juillet) et au carnaval de la fête nationale de Hannut (le 21 juillet).

Mais ce n’est pas tout puisque l’intime volonté de Jennifer, avec ce groupe, "c’est de rendre à ces jeunes confiance en eux, qu’ils s’acceptent, sans discrimination. Qu’on soit homo, qu’on soit ronde, ça n’a pas d’importance".

"Relancer le groupe m’a sauvée…"

C’est que l’Orétoise de 33 ans a été victime de harcèlement ces dernières années sur les réseaux sociaux, et notamment sur l’application Tik Tok. "J’ai défendu un jeune victime de harcèlement et ça m’est retombé dessus. Ça va mieux aujourd’hui mais la justice est longue, ça fait trois ans que ça dure. Je dois dire que ce travail avec le groupe m’a sauvée…" Ceci en plus de pouvoir compter sur son mari et amour de jeunesse, "qui s’investit et me suit partout. J’ai de la chance de l’avoir", s’émeut-elle.

Les sessions d’entraînement se tiennent au hall omnisports d’Oreye, mis à disposition par la Commune. Elles ont lieu chaque samedi de 16 h 30 à 18 h. "Je ne demande aux parents que 3 € la leçon, ajoute l’Orétoise, car j’ai conscience que tout le monde n’a pas beaucoup de moyens. Je suis moi-même d’une famille de neuf enfants et mes parents ont eu très dur à l’époque. Et je veux que les jeunes aient accès au sport."

Pour mener à bien son projet, Jennifer investit de sa poche toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du groupe. "Je paie les tenues, le matériel sono… Heureusement que mes parents m’aident mais ce n’est pas facile." C’est pourquoi la jeune femme cherche des sponsors pour l’aider.

Contactez Jennifer Haeyen au 0496/60 56 74. Page Facebook: "MajoDance d’Oreye Jenni".