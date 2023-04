Jonquilles, tulipes et narcisses à cueillir pour fleurir les tombes au cimetière d'Oreye

Quelques règles à respecter

Plusieurs recommandations sont toutefois communiquées par la Commune pour que tout le monde puisse en profiter, et sur le long terme: "On demande que les gens ne cueillent que quelques brins, avec parcimonie, pour que chacun puisse profiter longtemps de cette bande fleurie, dit le mayeur. On demande aussi qu’ils ne cueillent que les fleurs, sans les feuilles, pour permettre aux bulbes de se régénérer après la floraison et qu’ils donnent alors de belles fleurs l’année suivante. En cueillant les feuilles, le bulbe s’épuise et risque de disparaître à moyen terme."

Il est également conseillé d’utiliser des ciseaux pour une coupe nette. "En arrachant la fleur à la main, on risque aussi de déterrer le bulbe…"