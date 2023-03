Les nouveaux îlots directionnels et le rond-point sont prêts à Oreye

Ils serviront désormais à limiter la vitesse des automobilistes dans la rue des Combattants. Les nouveaux îlots directionnels et le mini-rond-point sont prêts, à Oreye. Les deux paires d’îlots étant situés aux carrefours des rues Thiers Dumont/des Combattants et des rues du Tilleul/des Combattants ; le rond-point au carrefour des rues de Liège et des Combattants, entre les deux îlots. "On a également fait installer des lampes solaires au sol et des billes en verre de type “yeux de chat” pour les délimiter", explique le bourgmestre, Jean-Marc Daerden, qui ajoute qu’un tilleul mellifère a aussi été planté dans le rond-point. "C’est un symbole d’amour, de liberté et d’amitié."