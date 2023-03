Identifier les animaux disparus et retrouvés grâce au lecteur de puce

Des chats morts, et des chiens à moindre mesure, les ouvriers communaux en ramassent régulièrement sur le territoire d’Oreye. Fin 2022, un ouvrier a demandé au bourgmestre si la Commune pouvait faire l’achat d’un lecteur de puce afin d’identifier les animaux qui en sont porteurs. Ceci afin d’avertir les maîtres de ces animaux disparus. Et c’est chose faite. "Grâce à cet équipement, ces derniers jours, un ouvrier a pu identifier un chien errant et le rapporter à leurs maîtres" , se réjouit le bourgmestre, Jean-Marc Daerden, qui précise que désormais, la Commune est en mesure de prévenir les personnes dont l’animal s’est fait, par exemple, écraser par une voiture. "Les gens sont révoltés par les voitures qui chopent les animaux mais les chats sont très furtifs et se jettent parfois littéralement sous les véhicules, ajoute le mayeur. Et il est préférable d’écraser un animal que de faire un accident."