Trois absents au conseil et la majorité change de camp: le bilan du développement rural est recalé

Petit événement lors de cette séance du conseil communal puisque la majorité Ensemble était minoritaire en raison de l’absence inopinée du bourgmestre Daerden et de deux de ses colistiers. "Nous aurions pu être méchants et en profiter pour tout refuser en bloc", souligne malicieusement Isabelle Albert de l’opposition socialiste. Cependant, même si le PS a généralement voté dans le même sens que le groupe Ensemble, il a aussi recalé un point en votant contre le bilan annuel de l’Opération de développement rural. "Ce bilan est une vaste blague, estime Vanessa Charlier. Via ce programme, il y a moyen d’aller chercher 60 à 80% de subsides pour certains chantiers. Or, sur la quinzaine de projets en cours, vous n’êtes pas allé chercher le moindre euro."