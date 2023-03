L’ancien bâtiment de la poste, rue des Combattants, est mis en vente par la Commune d'Oreye

Il avait brûlé alors que la toiture venait tout juste d’être refaite, en 2020. Découragée par cet investissement perdu sur l’ancien bâtiment de la poste (rue des Combattants), la Commune d’Oreye a finalement décidé de le mettre en vente. "C’est un bâtiment qui avait été acheté par la Commune lors de la précédente législature, pour 200 000 €. Après l’incendie, tout recommencer aurait coûté trop cher à la Commune, se souvient le bourgmestre, Jean-Marc Daerden. On voulait y installer l’Agence locale pour l’emploi (ALE) et y aménager deux appartements. Tout compte fait, l’opportunité de racheter l’ancienne Belfius (NDLR: lire notre édition de ce vendredi 3 mars) s’est présentée. Ce qui nous revient moins cher que si on devait réparer la poste."