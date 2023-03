La Commune d'Oreye rachète l’ancienne Belfius pour y aménager des distributeurs de billets, et pas que

Il n’y a désormais plus de distributeur de billets sur le territoire d’Oreye. C’est que la banque ING a fermé ce mercredi, ceci après la fermeture l’an dernier de l’agence Belfius. Pour combler ce vide laissé par ces banques déserteuses, la Commune va faire l’acquisition du bâtiment de la banque Belfius (située sur la Grand-Route) et placer sur sa façade avant deux distributeurs. Et ce sont près de 360 000 € qui ont été investis pour ce rachat. Mais ce n’est pas tout. "On se retrouve maintenant sans distributeur de billets, est désolé le bourgmestre d’Oreye, Jean-Marc Daerden. C’est en partie pour ça qu’on va racheter le bâtiment", qui accueillera in fine deux distributeurs Batopin. Mais ce bâtiment accueillera également l’Agence locale pour l’emploi (ALE) au rez ainsi qu’un appartement à l’étage. "C’est un appartement trois chambres qu’on va louer à Fedasil, via notre CPAS, pour l’accueil de personnes en attente de statut. Pour le moment, on loue une maison privée dans ce but mais trop coûteuse en termes d’énergie."